Песчаную бурю в Австралии сравнили с огромной двигающейся горой

От природных катаклизмов страдают разные регионы планеты. Мощная песчаная буря накрыла одну из крупнейших золотых шахт в Австралии. Гигантское серо-оранжевое облако пронеслось над пустыней Танами на севере страны.

Очевидцы сравнили его с огромной двигающейся горой. Бурю сопровождали гром и молнии, а после неё начался дождь. Никто из горняков не пострадал. А впечатляющее видео выложили в интернет.

Не менее красочные кадры приходят и с Африканского континента. На северо-востоке Алжира песчаная буря атаковала город Туггурт, расположенный на окраине Сахары.