В Москве проходит деловая программа форума "Мы вместе"

Помощь фронту, поддержка участников спецоперации, гуманитарные миссии и международное сотрудничество. Эти и другие темы обсуждают в рамках деловой программы форума "Мы вместе".

Всего запланировано более 70 панельных сессий, дискуссий и практикумов. Участниками станут более 300 человек. Это российские и международные эксперты, представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, НКО, волонтёров и активистов из 47 стран мира.

Одно из ключевых мероприятий сегодня - пленарное заседание "Вместе к Победе: сила одного народа".