Выставка "Рыцарь бронзы" в Петербурге познакомит с работами Петра Клодта

Петербург не представить без творений барона Клодта. Одно из самых известных - скульптурная группа на Аничковом мосту. Работы были так хороши, что император Николай I дарил их то прусскому королю, то королю Сицилии. И Клодт отливал новые. Укрощение коней - борьба человека с силами природы. Так и сам скульптор покорил гипс и бронзу.

Первая монументальная работа Петра Клодта венчает Нарвские триумфальные ворота. Шесть лошадей, запряженных в колесницу Славы. Их стремительная энергия как символ торжества и победы. А в зале - буквально под копытами лошадей - выставка к юбилею русского скульптора.

"Работа Клодта, жизнь Клодта - это бесконечный конвейер, подготовка моделей, отливка моделей. Несколько лет идет эта работа, именно так - вверх ногами отливается эта фигура. 21 тонна металла должна затечь во все мельчайшие детали, и тогда вот эти бесконечно повторяющиеся шедевры встают на улицах города", - пояснила Наталия Яблонская, куратор выставки "Рыцарь бронзы".

Красные стены как раскаленные литейные цеха, где Клодт провел большую часть своей жизни. Сын офицера, с детства увлекаясь лошадьми, воплотил их не только в бронзе. Удивительное открытие реставраторов - рельеф на фасаде служебного корпуса Мраморного дворца выполнен из цемянки. В 19 веке этой смесью кирпичной крошки, извести и гипса штукатурили стены церквей. С поразительной дотошностью из протоцемента Клодт создал 60-метровый рельеф.

"У Клодта такой уникальный талант, что при его одновременно технической щепетильности и одновременно любви к мельчайшим деталям - уздечка, грива, сапоги у императора - они создавали эффект на большом расстоянии", - отметил Павел Игнатьев, скульптор-реставратор.

Ворсинки на шкуре, зрачки в глазах и даже языки - на большой высоте их не видно. Но Николай I, рассмотрев талант русского скульптора, поручал ему важные заказы. Именно Клодту потом доверили снять посмертную маску императора. А затем и увековечить в бронзе. Секрет конной статуи, которая держится всего на двух опорах, разгадали только десятилетия спустя.

Редкие экспонаты и малоизвестные факты о вечном поиске идеального воплощения авторского замысла. На выставке Петр Клодт представлен не только как гениальный скульптор, но и как лучший мастер-литейщик.

"Он объединил все лучшее, что было до него использовано мастерами-литейщиками, и привносил новые изобретения и инновации, которые день сегодняшний ему диктовал. Та технология, которую использовал Клодт, сейчас неповторима. Никто не будет отливать 7-метровую фигуру целиком, полностью, как это делал он", - рассказала Наталия Яблонская.

Он умер рано - в 62. Перед смертью вырезал для внучки фигуру лошади. Из бумаги. Для истории Петр Клодт рыцарь бронзы. Его наследие не просто творчество, а настоящее служение искусству.