Принц Гарри изящно поставил на место Меган Маркл: всё обернулось скандалом

Вышел рождественский выпуск кулинарного шоу Меган Маркл. Там супруга принца Гарри показывает, как проводит праздничный сезон в своем доме в Монтесито.

Меган украшает дом, готовит специальные рождественские блюда, наряжает елку и упаковывает подарки. Интересно, что в программе отметился и супруг Маркл. Принц Гарри попробовал одно из блюд и сказал: "Это очень вкусно! Не уверен, что блюдо получилось лучше, чем у твоей мамы, но определенно близко к нему. Вау!". Меган ответила: "Что? О боже! Моей маме это так понравится. Знаешь, какой это хороший комплимент для нее!".

Однако в Сети все обернулось скандалом. Не только зрители, но и профессиональные критики остались недовольны этим выпуском шоу Меган. Многие сочли слова Гарри унижением, дескать, таким образом принц изящно поставил на место зарвавшуюся и вечно пытающуюся вылезти вперед Меган. Другие раскритиковали Маркл за то, что в кулинарном шоу не было ни слова об ингредиентах блюд, которые она готовила. Третьи сочли шоу лицемерным и искусственным.

"Покажите мне хоть одну вещь, которую она сделала, чтобы принести пользу другим, а не самой себе", "В этом эпизоде она такая "пластиковая", "Она просто воплощение слова "кринж", "С каждым разом все хуже и хуже", "Ну абсолютно фейковая, никакой настоящей личности тут нет", - высказались комментаторы Daily Mail.