Маленькие скакуны: какими будут дети, родившиеся в год Огненной Лошади

Маленькие лошадки. Какой у них будет характер и какой к ним нужен подход, чтобы они раскрыли все свои таланты. Об этом в рубрике "Астропрогноз" на канале "ТВ Центр"

Китайский Новый год не совпадает с европейским. Это значит, что малыши, появившиеся на свет 17 февраля и до 5 февраля 2027 года, это огненные красные лошадки. Каждый малыш, который родится в следующем году, будет обладать уникальными чертами характера. Эти дети будут уверенно шагать по жизни и ставить перед собой самые амбициозные цели. И самое главное, достигать их.

С ранних лет они будут стремиться к самостоятельности и брать на себя ответственность. Они будут невероятно креативными. Они будут мечтать, творить и создавать, находя вдохновение во всем вокруг.

А еще эти дети будут обладать сильным чувством справедливости и эмпатии. Они будут стремиться помогать другим, создавать вокруг себя позитивную атмосферу и, возможно, станут настоящими защитниками окружающей среды. И, конечно же, они будут энергичными и жизнерадостными. Они будут любить природу, заниматься спортом на свежем воздухе и ценить гармонию с окружающим миром. Их энергия будет заряжать всех вокруг, и они будут находить радость в каждом моменте жизни.

Астролог Алена Никольская для "ТВ Центра"