Россиянам рассказали о новой отметке в паспортах с 1 января

С 1 января 2026 года в паспортах граждан России может появиться новая отметка — о номере записи единого федерального информационного регистра (ИД ЕРН). Об этом рассказал в четверг, 4 декабря, заместитель главы комитета Государственной думы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Как подчеркнул Панеш, новую отметку будут проставлять в общегражданские паспорта по желанию их обладателей — на добровольной основе.

Пресловутый ИД ЕРН — это, по словам Панеша, уникальный номер, который станет персональным ключом в государственных информационных системах. Его основная цель — сделать получение государственных и муниципальных услуг максимально простым и быстрым.

Например, эта отметка позволит дистанционно и безопасно подтвердить свою личность и необходимые для услуги данные. Достаточно будет указать номер. Парламентарий заверил, что все данные граждан будут надежно охраняться, а доступ к ним останется под строгим контролем, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве внутренних дел России напомнили, что паспорт гражданина Российской Федерации нужно менять не только по достижении 20 лет и 45 лет. Сделать это потребуется, в частности, в случае изменения внешности после пластической операции или вследствие перенесенного заболевания.

Также Главное управление по вопросам миграции МВД рассказало, какие отметки обязательно должны быть внесены в документ при выдаче или замене паспорта гражданина Российской Федерации, а какие сведения указываются в документе по желанию его обладателя.