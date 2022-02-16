Православный календарь на 2026 год: главные церковные праздники, посты и родительские субботы

Православный календарь на 2026 год включает в себя главные праздники, периоды поста и родительские субботы. По дате празднования православные праздники можно разделить на переходящие и непереходящие. У переходящих праздников дата ежегодно меняется и зависит от даты Пасхи, а у непереходящих праздников фиксированная дата. Календарь главных праздников, постов и родительских суббот в 2026 году — в материале "ТВ Центра".

Главные православные праздники 2026 года

Православный календарь 2026 года включает весь круг главных и двунадесятых праздников, которые отражают ключевые события земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Для верующих праздники становятся временем особой молитвы, радости и укрепления в вере.

7 января — Рождество Христово;

14 января — Обрезание Господне;

19 января — Крещение Господне (Богоявление);

15 февраля — Сретение Господне;

5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);

7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;

12 апреля — Светлое Христово Воскресение (Пасха);

21 мая — Вознесение Господне;

31 мая — День Святой Троицы (Пятидесятница);

7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;

12 июля — День первоверховных апостолов Петра и Павла;

19 августа — Преображение Господне;

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;

21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;

27 сентября — Воздвижение Креста Господня;

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;

4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.

Главные посты и постные дни в 2026 году

Посты в православной традиции — это не только воздержание в пище, но и период внутреннего сосредоточения, покаяния и подготовки к значимым праздникам. Соблюдение поста помогает упорядочить жизнь, отвлечься от суеты и обратить внимание на духовные вопросы.

Многодневные посты

Великий пост — 23 февраля – 11 апреля 2026 года;

Петров (Апостольский) пост — 8 июня – 11 июля 2026 года;

Успенский пост — 14 августа – 27 августа 2026 года;

Рождественский пост с 28 ноября 2026 года до 6 января 2027 года.

Еженедельные постные дни

Каждая среда и пятница в году (кроме сплошных седмиц).

Однодневные строгие посты

18 января — Крещенский сочельник;

11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;

27 сентября — Воздвижение Креста Господня.

Сплошные седмицы (когда поста нет, даже в среду и пятницу)

В 2026 году будет пять сплошных седмиц:

7–18 января — Рождественская (Святки);

1–8 февраля — Неделя о мытаре и фарисее;

16–22 февраля — Масленица;

13–18 апреля — Светлая (Пасхальная) седмица;

1–7 июня — Троицкая седмица.

Родительские субботы и дни поминовения в 2026 году

По патриаршему календарю в 2026 году выделено 10 особых дней поминовения, из них 7 — родительские субботы:

8 февраля (воскресенье) — Поминовение пострадавших в годы гонений за веру Христову;

14 февраля (суббота) — Вселенская (мясопустная) родительская суббота;

7 марта (суббота) — Родительская суббота 2-й седмицы Великого поста;

14 марта (суббота) — Родительская суббота 3-й седмицы Великого поста;

21 марта (суббота) — Родительская суббота 4-й седмицы Великого поста;

21 апреля (вторник) — Радоница;

9 мая (суббота) — День поминовения усопших воинов;

30 мая (суббота) — Троицкая родительская суббота;

30 октября (пятница) — Поминовение всех православных христиан, безвинно убиенных или безвинно пребывавших в заключении;

7 ноября (суббота) — Дмитриевская родительская суббота.