Православный календарь на 2026 год: главные церковные праздники, посты и родительские субботы

Православный календарь на 2026 год включает в себя главные праздники, периоды поста и родительские субботы. По дате празднования православные праздники можно разделить на переходящие и непереходящие. У переходящих праздников дата ежегодно меняется и зависит от даты Пасхи, а у непереходящих праздников фиксированная дата. Календарь главных праздников, постов и родительских суббот в 2026 году — в материале "ТВ Центра".
Православный календарь 2026 года включает весь круг главных и двунадесятых праздников, которые отражают ключевые события земной жизни Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. Для верующих праздники становятся временем особой молитвы, радости и укрепления в вере.
7 января — Рождество Христово;
14 января — Обрезание Господне;
19 января — Крещение Господне (Богоявление);
15 февраля — Сретение Господне;
5 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье);
7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы;
12 апреля — Светлое Христово Воскресение (Пасха);
21 мая — Вознесение Господне;
31 мая — День Святой Троицы (Пятидесятница);
7 июля — Рождество Иоанна Предтечи;
12 июля — День первоверховных апостолов Петра и Павла;
19 августа — Преображение Господне;
28 августа — Успение Пресвятой Богородицы;
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы;
27 сентября — Воздвижение Креста Господня;
14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;
4 декабря — Введение во храм Пресвятой Богородицы.
Посты в православной традиции — это не только воздержание в пище, но и период внутреннего сосредоточения, покаяния и подготовки к значимым праздникам. Соблюдение поста помогает упорядочить жизнь, отвлечься от суеты и обратить внимание на духовные вопросы.
Великий пост — 23 февраля – 11 апреля 2026 года;
Петров (Апостольский) пост — 8 июня – 11 июля 2026 года;
Успенский пост — 14 августа – 27 августа 2026 года;
Рождественский пост с 28 ноября 2026 года до 6 января 2027 года.
Каждая среда и пятница в году (кроме сплошных седмиц).
18 января — Крещенский сочельник;
11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи;
27 сентября — Воздвижение Креста Господня.
В 2026 году будет пять сплошных седмиц:
7–18 января — Рождественская (Святки);
1–8 февраля — Неделя о мытаре и фарисее;
16–22 февраля — Масленица;
13–18 апреля — Светлая (Пасхальная) седмица;
1–7 июня — Троицкая седмица.
По патриаршему календарю в 2026 году выделено 10 особых дней поминовения, из них 7 — родительские субботы:
8 февраля (воскресенье) — Поминовение пострадавших в годы гонений за веру Христову;
14 февраля (суббота) — Вселенская (мясопустная) родительская суббота;
7 марта (суббота) — Родительская суббота 2-й седмицы Великого поста;
14 марта (суббота) — Родительская суббота 3-й седмицы Великого поста;
21 марта (суббота) — Родительская суббота 4-й седмицы Великого поста;
21 апреля (вторник) — Радоница;
9 мая (суббота) — День поминовения усопших воинов;
30 мая (суббота) — Троицкая родительская суббота;
30 октября (пятница) — Поминовение всех православных христиан, безвинно убиенных или безвинно пребывавших в заключении;
7 ноября (суббота) — Дмитриевская родительская суббота.