Какие сюрпризы готовит 2026 год: четыре затмения и три периода ретроградного Меркурия

Что принесёт нам ретроградный Меркурий? Сколько затмений ждать? И почему стоит перепроверять посты в социальных сетях? Объясняет рубрика "Астропрогноз" на канале "ТВ Центр".
Представьте, вы опаздываете на встречу, телефон разрядился, а в мессенджере вместо важной информации начальнику вы случайно отправили совсем неподходящую картинку. Виновник происходящего, конечно же, ретроградный Меркурий или затмение.
Считается, что чем больше затмений, тем сложнее год. В 2026 году их будет четыре. Заранее стелем соломку. Три раза в году крылатая планета Меркурий сбавляет скорость и начинает двигаться назад.
Ретроградный Меркурий может помочь вам пересмотреть свои планы и найти новые пути решения задач. А затмение – просто открыть новые горизонты для личностного роста.
Астролог Алена Никольская для "ТВ Центра"