Какие сюрпризы готовит 2026 год: четыре затмения и три периода ретроградного Меркурия

Что принесёт нам ретроградный Меркурий? Сколько затмений ждать? И почему стоит перепроверять посты в социальных сетях? Объясняет рубрика "Астропрогноз" на канале "ТВ Центр".

Представьте, вы опаздываете на встречу, телефон разрядился, а в мессенджере вместо важной информации начальнику вы случайно отправили совсем неподходящую картинку. Виновник происходящего, конечно же, ретроградный Меркурий или затмение.

Считается, что чем больше затмений, тем сложнее год. В 2026 году их будет четыре. Заранее стелем соломку. Три раза в году крылатая планета Меркурий сбавляет скорость и начинает двигаться назад.

Во-первых, забудьте слово "катастрофа". Вместо этого используйте слово "пересмотр".

Второе. Любое письмо и сообщение, а также пост в соцсетях - все это мы проверяем как минимум дважды.

Третье. Не начинайте ничего нового. Хотели перезапустить проект? Отлично! Вернитесь к чертежам и планам. Мечтали о новых отношениях? Замечательно! Пересмотрите старые привычки, которые, возможно, им мешали.

Энергия Огненной Лошади: такое сочетание бывает раз в 60 лет. Какие перемены нас ждут в 2026 году >>

Четвертое. Слушайте больше, чем говорите. В 2026 году все не будут слышать друг друга.

Пятое. Отпустите контроль. Ведь иногда Вселенная через ретроградный Меркурий и затмение заставляет нас замедлиться, чтобы мы не пробежали мимо своего настоящего пути и истинного счастья.

Ретроградный Меркурий может помочь вам пересмотреть свои планы и найти новые пути решения задач. А затмение – просто открыть новые горизонты для личностного роста.

Астролог Алена Никольская для "ТВ Центра"