Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса, а также выстроить отношения между остальной частью Украины и этими республиками. Однако киевский режим отверг все попытки мирно урегулировать ситуацию. На это указал в четверг, 4 декабря, российский лидер Владимир Путин.

Как рассказал президент России изданию India Today, наше государство пыталось избежать начала боевых действий, однако киевский режим "предпочитает воевать", в итоге "ну вот, довоевались".

Предприняв попытки миром уладить ситуацию на Украине, "когда поняли, что это невозможно, что их (республики Донбасса) просто уничтожают, мы были вынуждены их признать", отметил Владимир Путин. Он также напомнил, что жители Донецкой и Луганской народных республик сами изъявили такую волю, когда "вышли на референдум, проголосовали".

Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем, подчеркнул российский лидер. Он предложил украинским войскам покинуть занимаемые территории и прекратить убивать там людей.

Что касается попыток выстроить диалог по мирному урегулированию конфликта на Украине, достижение консенсуса — непростая задача, напомнил Владимир Путин. Соединенные Штаты предложили разбить пункты своего мирного плана на четыре пакета и обсуждать их в таком формате. Все эти предложения так или иначе основаны на договоренностях с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.

Говорить о том, что конкретно подходит России в этих предложениях, преждевременно — это может нарушить режим работы, который пытается организовать Трамп, рассказал российский лидер.

Ранее президент США Дональд Трамп подчеркнул, что киевский режим должен был раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта, а теперь ситуация во многом складывается не в его пользу. По словам политика, украинские власти "от большого ума" упустили попытку договориться с Россией, а "теперь многое против них".

Владимир Путин подчеркивал, что количество возвращаемых нашими бойцами территорий увеличивается, как и темп их возвращения. Российская армия сохраняет позитивную динамику по всем направлениям специальной военной операции, темп наступления увеличивается.