Путин объяснил, почему не хочет возвращаться в G8

Президент России Владимир Путин рассказал в четверг, 4 декабря, что не хочет возвращения в "Большую восьмерку" (G8).

В интервью изданию India Today российский лидер риторически поинтересовался, почему "Группа семи" (G7) называет себя "Большой семеркой", если ее доля в мировой экономике год от года "сокращается, как шагреневая кожа" — это очевидный факт.

Вместе с тем президент России отметил, что G7 – это по-прежнему важная платформа, в которой "над чем-то работают, что-то обсуждают, принимают решения". Российский лидер пожелал участникам этого формата всего хорошего.

До того Владимир Путин напомнил, что "еще до начала трагических событий на украинском направлении я что-то перестал ездить" на саммиты G8. Однако Россия никогда не отказывается от контактов и всегда открыта к взаимодействию, хотя пока "нас туда никто не приглашает, никаких официальных предложений не слышал, не получал", сообщал президент.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что наша страна выстраивала свои внешнеполитические планы и без G7, не учитывала возможное участие в этом формате и никого ни о чем не просила. Что касается темы возвращения России в формат G8, "участники "Группы семи" сами друг друга стали в чем-то то ли уговаривать, то ли в чем-то разубеждать", отметил дипломат.