Актриса Проклова собралась в дом престарелых: "Не хочу быть у мужа и дочерей на попечении"

Елены Проклова была замужем три раза. В 2015 году она развелась с бизнесменом Андреем Тришиным, от которого родила дочь Полину.

Расставание с Тришиным было мирным. Бывшие супруги, прожившие вместе 30 лет, продолжили общение. Андрей даже помогал Елене по хозяйству, приезжал в гости. А когда у него случилось несчастье, на помощь пришла бывшая жена.

В новом выпуске шоу "Пусть говорят" Тришин снова сделал предложение Прокловой. Он появился в студии с букетом и кольцом. Артистка смутилась, но все же сказала: "Ну, надевай уже!".

Сам бизнесмен уверяет, что несмотря ни на что считал Проклову женой, ведь они венчаны, поэтому после развода для него ничего не изменилось. А еще он напомнил, что у них с актрисой подписан брачный контракт. Более того, Тришин и Проклова уже успели составить завещание, по которому все имущество получит их дочь Полина.

"Я поняла, зачем мне нужен штамп в паспорте, сама не знала до этого. Я хочу, чтобы мы были похоронены в одной могиле", - заявила расчувствовавшаяся актриса.

Однако перед этим Проклова намерена отправиться в дом престарелых. "Не хочу быть у Андрея и дочерей на попечении, когда настанут те года, когда я уже сама не смогу за собой ухаживать. Моя мечта попасть в дом престарелых, где все артисты, где каждый вечер приезжают актеры, спектакли показывают, где рядом в комнате лежат мои партнеры", - призналась Проклова.