Путин раскрыл детали многочасовых переговоров с посланниками Трампа

Владимир Путин накануне визита в Индию дал большое интервью телеканалу India Today.

Одной из тем стала встреча президента России со Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, которая прошла 2 декабря в Кремля. Переговоры длились пять часов и завершились около полуночи. Как рассказал глава государства, встреча затянулась, поскольку стороны прошлись почти по всем пунктам предложений, которые привезли американцы.

По словам Путина, мирный план был основан на договоренностях, которые достигли президенты России и США в ходе встречи на Аляске. Всего в нем 27 пунктов, поделенных на 4 пакета. Американские переговорщики предложили обсуждать их отдельно, раскрыл детали российский лидер. Ряд положений мирного плана вызвал несогласие России, отметил президент.



Путин пояснил, что американские переговорщики сейчас занимаются челночной дипломатией, проводя контакты с Россией, Европой и Украиной. Отметил он и усилия американского коллеги. Дональд Трамп ищет пути консенсуса в украинском урегулировании, но это непростая задача, заключил Владимир Путин.