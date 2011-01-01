Оксана Федорова объяснила, куда и зачем отдала детей: "Такие моменты невозможно описать словами"

В 2011 году Оксана Федорова вышла замуж. А через год королева красоты стала матерью - у нее появился сын Федор. В 2013 году на свет родилась дочь Елизавета.

Оксана Федорова ведет довольно закрытый образ жизни. Она почти не посещает светских мероприятий, не снимается на телевидении, редко дает интервью. При этом от общественного внимания она не прячется. Оксана регулярно обновляет свои социальные сети и делится с многочисленными подписчиками новостями из жизни.

Так, она рассказывает, что занимается танцами, общественной работой, выступает с оперными партиями. Однако Федорова успевает уделять внимание и мужу и детям. Федор и Елизавета имеют разные хобби, но также оба занимаются музыкой, передает "КП-Петербург".

"Федя занимается спортом. Он обожает боевые искусства - это дает ему структуру и характер. Лиза - балерина. Она живет этим, это ее природа - легкость, грация, дисциплина. Но мы отдали их и в музыкальную школу. Не для профессии - для развития. Чтобы в жизни всегда был инструмент, через который можно выразить чувства. Музыка - это терапия. Иногда слышу, как Лиза играет перед сном… Такие моменты невозможно описать словами", - объяснила Оксана Федорова.