Медведев раскрыл ответ России "обезумевшему Евросоюзу" на хищение активов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил в четверг, 4 декабря, что ждет Евросоюз в случае хищения российских активов, замороженных в рамках санкций.

Как подчеркнул политик в своем Telegram-канале, "если обезумевший Евросоюз попытается все-таки украсть российские активы", выдав Украине так называемый репарационный кредит, это можно квалифицировать "как особого рода casus belli (формальный повод для объявления войны) о всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями".

В этом случае Европе придется возвращать похищенные средства "уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России", заявил Дмитрий Медведев.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, Брюссель предложил альтернативу экспроприации российских активов в виде еврозайма в 90 миллиардов евро. При этом политик утверждала, что экспроприация активов России в ЕС не потребует компромисса, а будет утверждаться квалифицированным большинством голосов.

Вслед за этим фон дер Ляйен заверила, что Соединенные Штаты положительно восприняли европейские планы разработать систему репарационного кредита — эту тему, по ее словам, обсудили с американским министром финансов Скоттом Бессентом.