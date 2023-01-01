Басилашвили не сдержался после вопроса о пенсии: "Спросите у обычных людей, довольны они или нет!"

Олегу Басилашвили 91. Актёр живёт в Репино. Это примерно час езды от Санкт-Петербурга. На берегу Финского залива и воздух другой, и тишина другая. Именно эта тишина идеально объясняет нынешнего Басилашвили.

"Очень пожилой человек, который, лёжа на диване, читает книжки. Испытывая при этом подчас наслаждение. И радуется тому, что его близкие - жена, дети, внуки, более-менее здоровы, рядом с ним, и желает им самого, всего самого доброго и хорошего", - говорит Басилашвили.

Осенью петербургский БДТ имени Товстоногова объявил о снятии с репертуара своего самого популярного спектакля "Лето одного года", главные роли в котором исполняли Алиса Фрейндлих и Олег Басилашвили. И тому есть простое объяснение: в постановке было задействовано всего четыре человека, и двум из них за 90. Фрейндлих и Басилашвили - одногодки.

"Тяжело, конечно, тяжело. Поэтому мы этот спектакль и остановили. Потому что выдержать два, а по сути четыре, мы в два играем, а все там четыре, очень трудно", - говорит Басилашвили.

В телеграм-каналах пишут, что Басилашвили ушёл на пенсию. Но это не так.

"Я лично не собираюсь из театра уходить на пенсию", - уверяет он.

Басилашвили уже полвека у всех ассоциируется исключительно с Санкт-Петербургом. Но сам он коренной москвич.

"А я человек не северный, я - москвич и люблю Подмосковье. Вот эти леса Подмосковья, деревушки эти самые, понимаете? Вот эти холмы, то-се, вот такое вот. Вот это я люблю. А здесь Карелия. Ну, красиво, хорошо, но не совсем родное", - говорит актер.

Сегодня Басилашвили много времени уделяет семье, а семья - ему. У актёра две взрослых дочери, старшая недавно вышла на пенсию.

"Спросите только не в верхах, руководящих нами, а у нормальных людей, довольны они пенсией или нет. Вот у моей дочери, вы знаете, какая пенсия? Ей уже к 60-ти. 15000", - говорит он.

Самому Басилашвили как народному артисту полагается добавка. Но санкт-петербургская.

"В Санкт-Петербурге с 2023 года введена доплата - 30 000 рублей. Если мы говорим про Москву, то данная доплата подразумевает собой в размере до 42 000 рублей за Народного артиста", - объясняет юрист Али Алиев.

Когда говорят о величии артиста, часто перечисляют награды, звания и табели о рангах. В случае Басилашвили это всё, конечно, есть. Но списком, даже самым длинным, не измерить любовь зрителей.

"Это даже не звание Народного артиста СССР, это значительно больше - популярность такого рода", - говорит он.

Не измерить народное признание и размером пенсии, потому что стаж пока считают по трудовой книжке, а не измеряют количеством аншлагов и признаний в любви.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр"