"Хлеб дорогой, на картошке можно посидеть": Михаил Муромов купался в деньгах, а сейчас выживает на крохотную пенсию

В конце 80-х Михаил Муромов жил на полную катушку. Его манера петь, немного хриплый голос, эмоциональная подача, лёгкая усталость, удивительно попали в настроение, царящее в позднем СССР. Хит "Яблоки на снегу" стал не просто песней, а культурным явлением. Под "Яблоки" отрывались на свадьбах и на дискотеках. Их пели под гитару в общежитиях и под баян на семейных застольях. Муромов купался в деньгах.

"Песне 40 лет скоро. Вот скоро уже, вот-вот. 40 лет, молодёжь танцует. Говорят: "Молодёжь, ей надо такое: ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля-ля". Не ля-ля-ля надо, всё равно нужна песня, которая поётся. А эта песня поётся. Она и за столом поётся, она и в армии поётся, в строю", - говорит Муромов.

В 80-е гастрольный график Муромова можно описать одним словом - адский. На пике популярности он давал по 60 концертов в месяц. Сегодня всё это в прошлом, как и огромные гонорары. Муромов выступает на ретро-солянках, и зал всегда хором поёт вместе с ним про яблоки. Недавно певцу повысили пенсию.

"14500. Мне жаловаться не на что. Почему-то когда я говорю, что у меня маленькая пенсия, считается, что я жалуюсь. Я не жалуюсь. Значит, так решили, что мне вот больше не надо. Ну, я говорю: "Ну спасибо, ладно, не надо". Можно на одной картошке просидеть. Всякое бывает. Правильно? Хлеб необязательно покупать, он дорогой. А картошку можно в огороде вырастить", - говорит Муромов.

В начале 90-х популярные артисты собирали стадионы и получали гонорары наличкой, купюры грузили в коробки и хоккейные баулы. То есть деньги получали по "серым" схемам и не оформляли всё это как официальный доход со страховыми взносами. Муромов жил широко и ел чёрную икру ложками, о чём не раз рассказывал.

"Это басня такая про стрекозу была, которая... "Лето красное пропела", понимаете? Вот про него так и можно сказать, что как стрекоза, лето красное пропел. Он пропел молодость, пропел и пропил. Ну, в нашем случае пропил. Прогулял, протусил", - говорит продюсер Вероника Сорокина.

Талант-то, как известно, не пропьёшь. Сегодня из напитков в райдере Муромова уже давно нет ничего крепче кефира.

"Есть хорошая такая шутка у Жванецкого... Пьёшь первую, вторую, третью, четвёртую - вода. Потому что одну, вторую ощущает человек, потом анестезия, и потом держись", - шутит Муромов.

У певца есть дом и квартира, которая досталась ему в наследство от матери. В ноябре Муромову исполнилось 75. У него нет звания Заслуженный или Народный, которые автоматически дают надбавку к пенсии и фиксируют особый статус артиста.

"Да, это не совсем понятно. Мы знаем, что совершенно незаслуженные люди заслуженные и даже народные. Ну, что же, так решено. Вот. Ну проглотим. Как, у меня был клавишник, он говорил: "Мишанечка, проглотим и эту пилюлю",- разводит руками певец.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".

(Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов программы)