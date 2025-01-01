Генпрокуратура предложила способ борьбы с мошенничеством по "схеме Долиной"

Генеральная прокуратура России предложила обсудить идею охлаждения сделок на рынке недвижимости для борьбы с мошенническими операциями по типу "схемы Долиной". Об этом говорится в ответе первого заместителя главы ведомства Анатолия Разинкина на запрос председателя комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Как пишет РБК, суть предложения Генпрокуратуры заключается в приостановке регистрационных действий в отношении объекта недвижимости, если будут выявлены признаки подозрительной сделки.

Это позволит пресекать сделки, "заключенные с пороком воли продавца", считают в Генпрокуратуре.

Ранее зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин подчеркивал, что резонанс вокруг истории с квартирой певицы Ларисы Долиной носит "не частный характер", подобных историй множество — лишь в первой половине 2025 года МВД открыло более 5,8 тысячи дел. При этом 80% судебных решений выносятся в пользу продавцов, уверяющих, что при совершении сделки "были не в себе".

Тем временем россиян предупредили, что "бабушкина схема" с квартир перекинулась на автомобили. Пенсионеры, выступающие в качестве продавцом, вскоре после заключения сделки и получения денег, объявляют себя обманутыми и получают имущество обратно через суд. При этом возвращать деньги покупателям они не спешат.