Италия решила сменить стратегию по Украине

Решение Италии участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины было преждевременным. Такое заявление сделал итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни.

Как подчеркивает Bloomberg, это заявление симптоматично — оно может свидетельствовать о полной смене стратегии правительства Италии в отношении Украины.

Таяни пояснил свое высказывание тем, что "если мы достигнем соглашения и боевые действия прекратятся, оружие больше не понадобится". Однако Bloomberg связывает это с нехваткой денег в бюджете Италии и внутриполитическими разногласиями.

Ранее вице-премьер Италии Маттео Сальвини подчеркивал, что "не хотел бы, чтобы деньги итальянских работников и пенсионеров пошли на подпитку дальнейшей коррупции". Также итальянский политик заявил, что наивно полагать, будто отправка вооружений на Украину означает, что ВСУ смогут отвоевать утраченные территории.

После этого источники рассказали, что правительство Италии намерено отложить утверждение указа, который позволил бы Риму продлить поставки военной помощи Украине на следующий год. Это связали с напряженностью внутри правящей правой коалиции: глава кабмина Джорджа Мелони пообещала поддерживать Киев до конца, но ее заместитель Маттео Сальвини усомнился в целесообразности дальнейшей помощи.