У прозябавшей в нищете Ксении Качалиной обнаружились миллионы

Актриса Ксения Качалина скончалась в своей квартире в центре Москвы несколько дней назад. Четвертой жене известного артиста Михаила Ефремова было всего 54 года. По некоторым данным, причиной смерти Качалиной стала острая сердечная недостаточность.

Примечательно, что именно Ефремов и обнаружил тело артистки. Он приехал навестить бывшую жену, как делал это регулярно после освобождения из колонии. По информации СМИ, вскрыв замки квартиры, Михаил увидел, что Ксения лежит без признаков жизни.

Поговаривали, что актриса много лет злоупотребляла алкоголем. Соседи многократно высказывали опасения относительно душевного здоровья Качалиной. По словам очевидцев, она появлялась на улице с искусственным попугаем на плече и иногда подбирала еду с земли. Те небольшие деньги, что появлялись у артистки, она тратила на спиртное.

Сейчас в Сети судачат о наследстве Качалиной. Комментаторы обнаружили у прозябавшей в нищете артистки миллионы. Дело в том, что до самой смерти актриса жила в квартире в Брюсовом переулке. Несмотря на то, что за последние годы жилье оказалось страшно запущенно, из-за расположения и квадратных метров оно тянет на миллионы рублей. Наследники, если не захотят сделать там ремонт или предпочтут продать недвижимость, могут получить за квартиру очень приятную сумму, считают знающие люди в Сети.

Как утверждает Teleprogramma.org, если Ксения Качалина не оставила завещания, то наследниками первой очереди являются ее дочь от Михаила Ефремова Анна-Мария и пожилая мама, проживающая в Саратове.