Роскомнадзор ограничил работу FaceTime в России

В России вводятся ограничительные меры в отношении сервиса видео- и аудиозвонков FaceTime. Об этом рассказали в четверг, 4 декабря, в пресс-службе Роскомнадзора.

Как пояснили в ведомстве, ссылаясь на данные правоохранительных органов, FaceTime применяется для организации и проведения террористических действий на территории России, для вербовки исполнителей терактов и диверсий.

Также через FaceTime злоумышленники совершают мошеннические и иные преступления против граждан России, цитирует сообщение Роскомнадзора РИА Новости.

Ранее сообщалось, что игровая онлайн-платформа и система создания игр Roblox перестала функционировать в России. Роскомнадзор позднее подтвердил, что Roblox заблокирован из-за пропаганды экстремистской и террористической деятельности, призывов к совершению противоправных действий насильственного характера и пропаганды ЛГБТ (движение, признанное в России экстремистским и запрещенное).

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России), в свою очередь, дал российским властям дополнительный стимул для блокировки. В Госдуме рассказали, что недавняя утечка дипломатических переговоров стала "дополнительным (но важным) триггером для ускорения крайних мер".