Президент Франции Эммануэль Макрон предложил сторонам конфликта на Украине ввести на зиму мораторий на удары по объектам энергетики.

Соответствующая инициатива была озвучена во время встречи Макрона с председателем КНР Си Цзиньпином. Французский лидер высказался за то, чтобы "как можно скорее добиться хотя бы прекращения огня в форме моратория на удары по критической инфраструктуре".

По словам Макрона, это имеет ключевое значение перед будущей зимой, поскольку "гражданская инфраструктура Украины, прежде всего энергетическая, остается под обстрелами России".

Президент Франции попросил Си Цзиньпина поддержать эту идею и "совместно работать над достижением справедливого и длительного мира, который уважает международное право", сообщает Agence France-Presse.

Годом ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, будут ли российские бойцы бить по энергообъектам на Украине зимой, напоминал, что ВС России прежде отказывались от таких ударов из гуманитарных соображений. Однако после нападения врага на Курскую область речь идет о посягательстве ВСУ на российскую землю.

Также в Кремле прокомментировали возможность установления новогоднего перемирия. После почти пятичасовых переговоров представителей России и США по украинскому урегулированию Дмитрий Песков заявил, что "пока об этом речи не шло, сейчас идет другой совсем процесс".