В Москве подвели итоги социальной кампании "Продвижение безопасности"

Итоги социальной кампании "Продвижение безопасности" подвели в Москве. На протяжении нескольких месяцев эксперты объясняли водителям и пешеходам, насколько важно соблюдать правила дорожного движения. А для самых юных граждан уроки проходили в интерактивной манере.

40 регионов, тысячи километров трасс и городских улиц. С июня по ноябрь эксперты социальной кампании "Продвижение безопасности" выходили навстречу людям — в общественных местах, на АЗС, в автошколах и образовательных учреждениях, чтобы объяснить, насколько важна культура поведения на дороге всех участников движения. И сейчас пришло время подводить итоги.

"Социальные программы у нас проходят ежегодно. Они имеют различную направленность в зависимости от тех обстоятельств, которые необходимо довести до широкой аудитории населения. Начиная с детского возраста и заканчивая довольно-таки взрослым населением", - отметил Владимир Кузин, главный эксперт направления по координации деятельности в области БДД Госавтоинспекции МВД России, генерал-майор полиции.

По сравнению с прошлым годом, количество ДТП с участием пешеходов снизилось почти на 7%. В ГИБДД уверены - это результат профилактики. Поэтому осенью соцкампанию переместили в школьные классы. Здесь безопасность превратили в игру — с интерактивами, опытами, тренажёрами. Особое внимание уделили свотовозвращающим элементам, таким как брелоки и шнурки на одежде. Цель — чтобы ребёнок понял: этот атрибут — не игрушка, а шанс быть вовремя замеченным на дороге.

"Социальная компания – это один из инструментов профилактики аварийности у нас на дорогах. У нас, безусловно, она приносит свои результаты. Благодаря ей массово доносится в рамках мероприятий об основных факторах риска", - отметил Сергей Хранцкевич, начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД России.

Главный элемент на дороге всё же не "зебра", не разметка и не световозвращающий элемент на одежде. Внимательность и уважение — вот то, что делает движение по-настоящему безопасным.