Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин по поручению президента России провел личный прием граждан. Вопросы звучали разные, по некоторым даже были приняты решения. В частности, глава города дал указание ускорить реконструкцию футбольного стадиона "Торпедо" и строительство поликлиники в Некрасовке.

- Я воспитываю троих сыновей, двое из которых профессионально занимаются биатлоном...

Собянин: Я сам в свое время, в 16 лет, занимался лыжами, биатлоном, очень хорошо знаю этот вид спорта, он замечательный.

И в Митине есть хорошие условия для этого спорта - открылся Центра биатлона "Новая Звезда" с тиром, тренажерным и универсальными залами. Зимой рядом прокладывают лыжную трассу, но этот период очень короткий.

"Сегодняшнее обращение связано с просьбой к вам посодействовать в благоустройстве лыжероллерной трассы, рядом с ФОКом. Эта трасса позволит эффективно, надежно тренироваться, и не только спортсменам, в принципе, и любителям тоже", - сказала Елена Третьякова, жительница района Митино.

Мэр рассказал, что территория рядом с центром биатлона находится уже в Московской области, и сам проект непростой.

"Сама трасса находится в таком состоянии. Овраги, оползни, сухостои и так далее. Нужно было провести дендрологическое исследование, тщательно и так далее. Плюс, сам проект такой непростой, больше 10 километров от трассы. По сути, это инженерное сооружение по всем оврагам получается. Но, тем не менее, проект такой заканчиваем. Я думаю, что мы к 27 году построим лыжероллерную трассу", - сообщил Собянин.

Каждые полгода у москвичей есть уникальная возможность напрямую обратиться к мэру столицы. И задать любой вопрос, лично и по видеосвязи, как, например, сделал Алексей из Некрасовки: "В районе отсутствует стоматологическое отделение и травматологический пункт". Жители просят, чтобы эти отделения появились в новой поликлинике, строительство которой уже началось.

"Мы реконструировали или заканчиваем реконструкцию практически всех поликлиник, и взрослых, и детских в Некрасовке, что, конечно, улучшит качество обслуживания. Мы видели, по вашим просьбам видим необходимость строительства еще дополнительной новой поликлиники в Некрасовке. Она активно строится, по планам завершения строительства в 26-м году, запуск в первом квартале 27-го. Но я попрошу коллег ускорить так, чтобы ее ввели все-таки до конца уже следующего года", - отметил Собянин.

Анастасия из Внуково - тоже в режиме видеоконференции - подняла не менее острый вопрос - у ближайшей станции метро, "Рассказовки", негде оставить машину. Сергей Собянин обещал ввести новый многоуровневый паркинг на 300 мест уже в следующем году. А Анна из Зеленограда попросила в районе Крюково открыть Центр женского здоровья. Мэр отметил, что он появится на базе Перинатального центра, который будет полностью перестроен.

"Сейчас идут активно большие работы, по сути дела, на месте старого здания возводится новое, меняется планировка здания, полная идет реконструкция. В сжатые сроки мы закончим эту реконструкцию и создадим этот центр. Я дам поручение, поставлю на контроль", - сказал Собянин.

А Артем из Нагатинского Затона задал вопрос, который волнует целые поколения жителей юга Москвы - о легендарном стадионе: "Хотел бы вас попросить ускорить реконструкцию футбольного стадиона "Торпедо", чтобы наш родной клуб вновь заиграл в родных стенах".

Сергей Собянин рассказал, что строительные работы выполнены уже на 70 процентов, и все работы будут закончены в следующем году.