"Без капельки сожаления": Ларису Долину начали вырезать из тв-программ

В Сети люди массово травят Ларису Долину после того, как на днях кассационный суд принял решение в пользу артистки. Певица осталась при квартире после того, как под воздействием мошенников продала элитную недвижимость за более чем 100 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье. В результате покупательница роскошной недвижимости Долиной осталась и без квартиры и без денег.

А теперь стало известно, что оскандалившуюся артистку вырезают из новогодних программ на Первом канале. И вообще, из всех программ. На сегодняшний день таких шоу уже, как минимум, три, компетентно сообщает "Светский хроник".

"Из тех программ, которые записаны были, даже упоминания сказали убрать. Началось это пару дней назад еще… Из новогодних эфиров Долину вырезают без капельки сожаления. Странно, что только сегодня до всех дошло", - сообщили в телевизионных кулуарах.

Ходят слухи, что ТНТ вырезал Ларису Долину, облаченную в костюм с изображением долларовых купюр и с провокационной песней "За деньги да", из новогоднего фильма. В "Голубом огоньке" на России 1 певица пока уцелела. На днях будет съемка "Песни года" для того же канала. Задействуют ли там Ларису Долину, пока неизвестно.