Московские медики спасли жизнь мужчины с острым приступом инфаркта миокарда

Чёткий алгоритм! Московские медики спасли жизнь молодого мужчины с острым приступом инфаркта миокарда. Пациент потерял сознание в поликлинике, и его в тяжёлом состоянии отвезли в больницу. Но ещё до госпитализации врачи на каждом этапе действовали максимально быстро, слажено и профессионально.

Всё, что случилось с Ильей Тарасовым, иначе как чудом теперь и не называют. Однажды вечером он почувствовал резкую боль в левой руке и в груди. Записался на следующий день к врачу. Утром отвёл детей в школу, сообщил жене, что идёт в поликлинику. И пропал. Не отвечал на звонки.

В поликлинике он не дошел до кабинета врача буквально несколько метров. Потерял сознание, упал в коридоре.

"Терапевт поликлиники, команда поликлиники оказалась достаточно опытной, чтобы немедленно начать сердечно-лёгочную реанимацию, массаж сердца. И вызвали туда бригаду скорой помощи. Бригада скорой помощи прибывает ближайшая, затем прибывает специализированная", - рассказал Андрей Андреев, врач скорой помощи.

А следом - и бригада ЭКМО. Врачи принимают решение еще до транспортировки в клинику установить Илье систему экстракорпоральной мембранной оксигенации.

"Были все шансы на выживание. У него проводились эффективные реанимационные мероприятия. Также пациент подошёл по критериям под экстракорпоральную мембранную оксигенацию, плюс наличие шокового ритма, всё это вкупе позволило вывести пациента на эффективный результат", - рассказал Антон Воронков, анестезиолог-реаниматолог ЭКМО скорой помощи.

Жена Юлия в это время уже искала Илью. Когда узнала, что его госпитализируют в ГКБ имени Юдина, сразу поехала в больницу. В больнице имени Юдина специализируются на таких сложных пациентах - здесь работает региональный сосудистый центр. Илью сначала направили в рентген-хирургическое отделение, выявили причину заболевания.

"Пациент был госпитализирован к нам в больницу с острым коронарным синдромом, в состоянии клинической смерти, на аппарате ЭКМО. И здесь, в нашей больнице, мы, конечно, уже провели весь спектр обследований, диагностики и лечения данному молодому пациенту", - сообщила Дарья Котова, заместитель главного врача по терапевтической помощи ГКБ им. С.С. Юдина.

Экстренно провели операцию - стентирование коронарных артерий. Потом Илья довольно долго находился под наблюдением врачей в кардиологической реанимации. И то, что кажется чудесным спасением жизни, на самом деле легко объяснить. На каждом этапе врачи - поликлиники, бригад скорой помощи и больницы - действовали максимально быстро, слаженно и профессионально. Семья Ильи благодарна каждому, кто помог ему выжить.

"Всем огромный низкий поклон и большое спасибо. Всему медперсоналу. Медбратьям, медсестрам, потому что около Ильи долгое время находился и врач, и медперсонал", - сказала Юлия.

Сейчас Илья переведён в обычное кардиологическое отделение. Проходит реабилитацию. И у него есть все шансы вернуться к обычной полноценной жизни.