Российские войска за минувшие сутки поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали в четверг, 4 декабря, в Министерстве обороны России.

Как сообщило ведомство, также силами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ, а российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 195 беспилотников самолетного типа.

Совокупные потери противника в зоне проведения специальной военной операции составили порядка 1 275 военных за сутки, цитирует сообщение Минобороны ТАСС.

Этому сообщению предшествовало предложение президента Франции Эммануэля Макрона ввести на зиму мораторий на удары по объектам энергетики. Политик утверждал, что "гражданская инфраструктура Украины, прежде всего энергетическая, остается под обстрелами России".

При этом президент США Дональд Трамп подчеркнул, что киевский режим должен был раньше соглашаться на мирное урегулирование конфликта с Россией, а теперь ситуация во многом складывается не в его пользу. Украинские власти "от большого ума" упустили возможность, а "теперь многое против них".