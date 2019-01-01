"Солнечный парад планет" образует к Рождеству своеобразную Вифлеемскую звезду

Солнце, Меркурий, Венера и Марс сходятся в окрестностях центральной звезды нашей системы впервые с осени 2019 года. Об этом рассказали в четверг, 4 декабря, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Как отметили ученые в своем Telegram-канале, Венера подошла к Солнцу на угловое расстояние менее 10 градусов два дня назад. 4 декабря на такое же расстояние приблизился Марс.

В канун Нового года эти небесные тела будет разделять всего около двух-трех градусов, а в канун Рождества (6 января) Солнце, Венера и Марс "практически сольются на небе, образуя своеобразную Вифлеемскую звезду".

Тогда же в окрестностях Солнца должен появиться Меркурий. 22 января все три планеты окажутся на минимальном среднем угловом расстоянии от Солнца. Апофеозом этого "солнечного парада планет" станет практически ровная ромбовидная конфигурация, после чего построение начнет быстро распадаться.

Ученые предупредили, что это редкое явление — в следующий раз, согласно расчетам, подобное произойдет лишь в сентябре 2038 года.

В конце ноября ученые отмечали, что на фоне солнечной активности зона полярных сияний, доходящая до широты Москвы, сформировалась в восточном полушарии. Это подарило возможность жителям столицы наблюдать красочное зрелище, редко доступное в средней полосе России.

Особый интерес для ученых представляет тот факт, что комета 3I/ATLAS приблизилась к Земле и продолжает сокращать расстояние на 2 миллиона километров ежедневно. Уже появились сторонники версии, согласно которой космический объект 3I/ATLAS является инопланетным кораблем. Профессор Гарвардского университета Ави Лёб допустил, что этот межзвездный объект мог быть создан для доставки специальных зондов на Юпитер.