Многим будет трудно переварить условия мирного урегулирования конфликта на Украине, причем "для украинцев это будет еще труднее". Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб.

По словам политика, необходимо изменить мышление относительно завершения конфликта и не рассчитывать на идеальные условия для киевского режима, сообщает РИА Новости.

Стубб также выразил сомнения в том, что будут выполнены и соблюдены "все условия для справедливого мира, о которых мы так много говорили в течение последних четырех лет".

30 ноября Стубб обсуждал урегулирование конфликта на Украине с предводителем киевского режима Владимиром Зеленский, который в соцсетях поблагодарил президента Финляндии "за поддержку и почти ежедневную координацию". При этом Зеленский заявил, что "давление на Россию как на единственную причину этой войны, а не на Украину может реально сработать ради мира".

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что никто в действительности не верит в поражение России в конфликте с Украиной. Полагать, что киевский режим способен одолеть Россию, — это, по выражению бельгийского политика, "сказки, сплошные иллюзии".

Министр обороны России Андрей Белоусов, поздравляя бойцов с освобождением очередного населенного пункта, выразил убежденность в том, что "далее последуют новые успехи". Он также отметил серьезные шаги российских военных к победе и достижению целей спецоперации.