В Гидрометцентре объяснили, почему погода "нервничает"

Cреднемесячная изменчивость погоды сильно возрастает в связи с глобальным изменением климата. Об этом рассказал в четверг, 4 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как пояснил эксперт, "в период потепления климата погода нервничает". Это выражается в том, что теплые периоды встречаются чаще, чем холодные. Еще никогда скорость изменения температуры не была такой большой.

Если в середине ХХ века устойчивый переход температуры через ноль градусов в Москве являлся одним из атрибутов зимы и обычно выпадал на первую пятидневку ноября, то за последние годы даты сместились. Наряду с этим сдвинулось и формирование снежного покрова.

Вильфанд предупредил, что к середине нынешнего столетия средняя температура в Москве вырастет на два-три градуса, сообщает ТАСС.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов отмечал, что средняя температура декабря в России с каждым десятилетием будет увеличиваться. Это означает, что начало метеорологической зимы будет все дальше и дальше отступать от конца ноября, а теплый декабрь станет нормой для столичного региона.

Климатолог Алексей Кокорин, напоминая о глобальном потеплении, допускал, что столицу России при наихудшем сценарии изменения климата на планете могут перенести из Москвы в Сибирь. Эксперт не исключил повышения глобальной среднегодовой температуры на пять градусов относительно конца XIX века.