Гороскоп на сегодня, 5 декабря, для всех знаков зодиака

Овны

Звезды советуют вам хорошенько подумать, прежде чем отправить сообщение. Сегодня слова имеют вес, а документы - свойство теряться в самый неподходящий момент.

Тельцы

Полная Луна объявляет финансовую ревизию! По тому, в каком состоянии сейчас ваши денежные дела, можно судить о многом – постарайтесь быть объективными.

Близнецы

Полнолуние в вашем знаке - это как день рождения эмоций! Вы на пике чувствительности, так что важные решения, покупки, разговоры, дела лучше отложить на потом.

Раки

Накопились вопросы к высшим силам? Самое время их задать! Медитируйте, молитесь, разговаривайте с Вселенной - она слушает вас сегодня особенно внимательно.

Львы

Сегодня вы в праве выйти из чата, отписаться от когда-то интересного блогера или удалить старые контакты. Не волнуйтесь - вы просто переросли некоторые связи.

Девы

Возьмите блокнот и сравните себя год назад и сейчас. Где вы были? Где вы есть? Куда идете? Очень вдохновляющая практика – увидите, как многого достигли.

Весы

Все билеты куплены? Все работы сданы? Нет? Тогда вот вам знак свыше: покажите, что вы серьезно настроены. Хватит думать про учебу и поездки, пора действовать.

Скорпионы

Закройте все финансовые хвосты: оплатите счета, верните долги, если они есть. Вы знаете, как вас бесят незакрытые обязательства - так вот, настал день освобождения.

Стрельцы

Полнолуние напротив вашего знака ставит ребром вопросы о личной жизни. Пришло время либо попрощаться с партнером, либо наоборот - сказать "да" на всю жизнь.

Козероги

Только честно, как ваше здоровье? Высыпаетесь? Не переедаете? Двигаетесь достаточно? Если что-то не так - самое время начать заботиться о себе всерьез.

Водолеи

Родители будут погружены в дела детей, а остальным пора определиться, где встречать Новый год. Главное - не откладывайте решение на последний момент.

Рыбы

Пора составить новогодний чек-лист для дома: что купить, что выбросить, что достать с антресолей. Начните сегодня, чтобы потом не метаться в панике по магазинам.