Жильцы дома в Москве отравились неизвестным веществом: есть пострадавшие

Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств инцидента в жилом доме на Нижегородской улице. Там сегодня утром травили тараканов, в результате чего три человека пострадали, один из них в тяжелом состоянии. Кроме того, потребовалась эвакуация жильцов. Какая сейчас обстановка в доме?

Хозяин 62-й квартиры жить соседям не давал ни днем ни ночью. Мужчину зовут Виктор. На вид лет 60. Дома у него круглосуточно пьянки, гулянки с драками, вызовами полиции и скорой. Но сегодня отличился особенно.

По официальной версии, один из жильцов на восьмом этаже решил провести дезинсекцию. Делал ли он это сам или вызывал соответствующие службы и что за вещество использовалось, пока неизвестно – сам он в больнице. Но вместе с тараканами и клопами, чуть было не извёл и всех жильцов девятиэтажки.

Едкий, удушливый запах люди почувствовали утром. Настолько сильный, что глаза слезились и в горле першило. Несколько человек пришлось госпитализировать, а спасателям работать в специальных костюмах с закрытым циклом дыхания.

Тех людей, что были дома, спасатели эвакуировали на улицу. И пока работали, проветривали лестничный пролёт при помощи спецоборудования – никого не пускали.

Про Виктора и его квартиру известно многое. Это место притяжения маргиналов со всей округи. Однажды там даже произошло убийство. Хозяин в итоге оказался в тюрьме. Дом вздохнул спокойно. Но когда Виктор вернулся, все началось заново.

Эксперты МЧС сейчас проводят анализ собранного воздуха, чтобы установить ядовитое вещество. И прокуратура начала проверку на предмет соблюдения прав жильцов многоквартирного дома