Отмена в действии: Анжелика Варум заняла место Ларисы Долиной

В Сети люди массово травят Ларису Долину после того, как на днях кассационный суд принял решение в пользу артистки. Певица осталась при квартире после того, как под воздействием мошенников продала элитную недвижимость за более чем 100 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье. В результате покупательница роскошной недвижимости Долиной осталась и без квартиры и без денег.

28 ноября суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Реальные сроки получили четыре человека, в том числе Анжела Цырульникова, которая выступала в качестве курьера, забирая пакет с деньгами певицы.

Говорят, началась "отмена" Долиной. В частности, артистка должна была спеть в новогоднюю ночь в одном из самых элитных ресторанов Москвы. Однако после поднявшейся шумихи выступление знаменитой артистки отменили, а рекламу с ней убрали с сайта заведения. Сейчас же ресторан обновил официальную страничку, и теперь оказалось, что вместо Ларисы Долиной петь для гостей будет Анжелика Варум.

Более того, появилась информация, будто исполнительницу хита "Погода в доме" начали вырезать и из новогодних телевизионных программ. Будто бы даже упоминание имени Ларисы Долиной стараются вымарать из передач.