Задержаны восемь сотрудников подмосковных рехабов

Восемь сотрудников подмосковных реабилитационных центров задержаны по делу о незаконном лишении свободы постояльцев. Один из центров находился в деревне Малое Видное в частном доме. Жили там 30 человек в возрасте от 19 до 75 лет.

Пациентов постоянно избивали и морили голодом. Стоимость проживания варьировалась от 50 до 80 тысяч рублей ежемесячно. Среди задержанных генеральный директор рехаба.

Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы. В ближайшее время подозреваемым изберут меру пресечения.