Киевский режим, рассчитывающий на помощь своих западных спонсоров, рискует в ближайшее время столкнуться с неприятным сюрпризом. Об этом рассказал бывший верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

Как написал Ставридис в статье для Bloomberg, задуманный Европой репарационный кредит для Киева в тандеме с экономическим давлением со стороны Соединенных Штатов в мирных переговорах — это "хороший подход".

Однако суровая правда состоит в том, что предоставлению такого кредита за счет замороженных российских активов может помешать любая одна страна — например, Венгрия, давно выступающая против отправки средств на Украину.

Категорически против конфискации активов России и Бельгия, в ведении которой находится депозитарий с этими средствами. Бельгийские власти боятся, что после победы российской армии Москва потребует вернуть деньги — и делать это придется Бельгии.

Ранее глава итальянского МИД Антонио Таяни назвал преждевременным решение Италии участвовать в программе НАТО по закупке американского оружия для Украины. На Западе подчеркнули, что это заявление симптоматично — оно может свидетельствовать о полной смене стратегии правительства Италии в отношении Украины.

О нежелании подкармливать коррупционный киевский режим объявили и власти Венгрии. Глава венгерского кабмина Виктор Орбан призвал Евросоюз пересмотреть политику финансовой помощи, коль скоро выяснилось, что значительная часть отправляемых на Украину средств оседает в карманах чиновников.