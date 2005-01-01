Планы Японии разместить неподалеку от Тайваня на острове Йонагуни (относится к префектуре Окинава) ракеты средней дальности натолкнулись на жесткую реакцию России. На это указывают средства массовой информации Китая.

Как пишет Sohu, премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметилась рядом высказываний, вызвавших недовольство других государств. Например, она заявила о готовности вмешаться, если Китай попытается установить контроль над Тайванем.

Когда ситуация накалилась до предела, в конфликт вмешалась российская сторона: представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что Москва оставляет за собой право на решительный ответ в случае появления на острове Йонагуни ракет средней дальности.

Китайские журналисты отмечают, что "Санаэ Такаити была ошеломлена" тем, что "россияне начали действовать против Японии" и предприняли "прямые и решительные действия". Sohu предрекает новому японскому премьеру большие проблемы, если она "продолжит бросать вызовы соседям" (цитаты по АБН24).

Ранее китайские СМИ позлорадничали над Японией после неосмотрительного высказывания о Курильских островах министра по делам Окинавы и Северных территорий Хитоси Кикавады. В КНР отметили, что Москва в очередной раз заняла жесткую позицию по вопросу Южных Курил, указав на бесперспективность дальнейших территориальных претензий Японии.

Кроме того, российский посол в Стране восходящего солнца Николай Ноздрев предупредил, что участие Токио в авантюрах киевского режима будет иметь долгосрочные последствия, особенно с учетом того, что Япония становится едва ли не главным проводником НАТО в Азии.