Митрошина неожиданно отреагировала на вердикт суда: такого от нее не ожидали

Сегодня, 4 декабря, стало известно, что домашний арест Саши Митрошиной продлили на полгода. При этом она частично признала свою вину по делу о легализации 127 миллионов рублей.

Примечательно, что сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения на запрет определенных действий, но получила отказ. Таким образом суд удовлетворил запрос прокурора, несмотря на завершение следствия по делу о неуплате налогов.

После заседания Александра Митрошина поговорила с журналистами. Реакция "матери бложьей" удивила общественность - она совершенно не выглядела расстроенной. Наоборот, Александра улыбалась и доброжелательно общалась с представителями СМИ.

Митрошина сообщила, что на домашнем аресте с головой ушла в чтение. Так, она осилила уже порядка 100 книг. Кроме того, блогер занимается спортом, созданием домашнего уюта, готовит. Также Александра строит планы на Новый год. По ее словам, это будет скромный праздник в узком семейном кругу.

Напомним, в марте Митрошиной было предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупном размере. Ей инкриминировали уклонение от уплаты налогов на сумму более 127 миллионов рублей и легализацию денег через покупку недвижимости. Тогда, что интересно, 30-летняя звезда соцсетей признала вину в полном объеме.

Рейсом из Сочи на допрос в Москву Александру Митрошину доставили 8 марта. При себе у девушки была только пляжная сумка. Встретить у трапа самолета сотрудников Следственного комитета в Краснодарском крае она совсем не ожидала.

Говорят, из-за проблем с налогами два года назад она покинула Россию. И это была еще одна тема для хайпа. На своей странице в соцсети она без стеснения рассказывала, что сумма долга перед государством у нее уже больше 100 миллионов рублей.

Хвастаться своим богатством Митрошина никогда не забывала. Вечеринки на яхтах, брендовая одежда и люксовые номера в дубайских отелях. При этом зарегистрирована блогер как ИП, чьи доходы не могут превышать 200 миллионов рублей в год. Легализовать деньги девушка пыталась через покупку элитной недвижимости в центре Москвы.