Киевский режим санкционировал новое нападение на российское коммерческое судно недалеко от турецкого побережья в Черном море. Об этом рассказала в четверг, 4 декабря, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница напомнила, что прежние атаки украинских беспилотников на гражданские суда в Черном море вызвали резкий отклик не только в России — жестко отреагировали также власти Турции и Казахстана.

Однако "в Киеве проигнорировали ясную реакцию со стороны Анкары и Астаны", подчеркнула Захарова. В результате очередного теракта, организованного украинскими военными, 1 декабря пострадало судно, которое находилось в 80 морских милях от берегов Турции, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что атаки на танкеры в Черном море – это пиратство, совершаемое даже не в нейтральных водах, а в особой экономической зоне другого государства. Президент России предупредил, что если подобное не прекратится, наша страна может "отрезать Украину от моря". Ответные меры ждут и те страны, которые помогают киевскому режиму в этой террористической деятельности.

Тем временем хакерские группировки объявили, что установили исполнителей терактов в Черном море. Это капитаны, старшины и матросы 385-й бригады морских беспилотных комплексов ВМС Украины. Именно они организовали нападения на танкеры, а также причастны к атакам на Крым, Новороссийск и Геленджик.