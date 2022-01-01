Постоянное и неуклонное сокращение численности населения подводит Украину к краю демографической бездны. Об этом предупреждает украинский Институт демографии национальной академии наук.

Специалисты института задаются вопросом, "кто останется восстанавливать разрушенную страну", когда закончится конфликт — за годы боевых действий сотни тысяч людей убиты и ранены, миллионы покинули страну, а рождаемость падает.

По оценкам CIA World Factbook за 2024 год, на каждое рождение ребенка приходится около трех смертей. Официальная статистика украинского кабмина свидетельствует, что средняя продолжительность жизни мужчин на Украине сократилась с 65,2 до 57,3 года, женщин — с 74,4 до 70,9 года.

Если до февраля 2022 года численность населения Украины оценивалась в 42 миллиона человек, сейчас показатель составляет менее 36 миллионов. По расчетам демографов, к 2051 году на Украине останется лишь 25 миллиона жителей, сообщает Reuters.

Еще в 2023 году член украинской Национальной академии наук Элла Либанова предупреждала, что страна рискует угодить в "спираль смерти". Академик подчеркнула, что даже в случае благоприятного для Украины исхода конфликта с Россией численность населения едва ли восстановится.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, в свою очередь, предрекал Украине демографический кризис небывалых масштабов. Эксперт отмечал, что в стране некому будет заводить детей — не останется мужчин, которые либо разделят судьбу пушечного мяса, либо сбегут от насильственной мобилизации за границу.