Индийская журналистка назвала разговор с Путиным "интервью мечты"

Журналистка телеканала India Today Гита Мохан назвала разговор с Владимиром Путиным "интервью мечты", передает ТАСС.

"Поскольку президент наслаждался разговором, он улыбался и был очень очарован, интервью продлилось 100 минут", - передала впечатления Мохан вице-президент канала Калли Пури.

Она добавила, что российский лидер "показался очень спокойным, чего она не ожидала".

4 декабря Путин начинает государственный визит в Индию. Он продлится два дня. Сначала запланирована встреча с премьер-министром республики Нарендрой Моди. 5 декабря в Нью-Дели состоятся официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне.