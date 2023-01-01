Выходец из Беларуси стал главой "Моссада"

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху назначил выходца из Беларуси Романа Гофмана на пост директора службы внешней разведки "Моссад", пишет The Jerusalem Post.

Как уточняется в материале, Гофман сменит на этом посту Давида Барнеа в июне 2026 года.

Отмечено также, что Гофман родился в Беларуси в 1976 году, репатриировался с семьей в Израиль в 1990-м. Начал со службы в бронетанковых войсках, получил звание бригадного генерала, затем - генерал-майора. Был ранен во время теракта 7 октября 2023.

До последнего момента занимал пост военного секретаря премьер-министра Израиля.