Анонсирована программа с Ларисой Долиной: даст ответы на все вопросы

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин пообещал, что в ближайшее время знаменитая певица наконец даст комментарий относительно того скандала, который развернулся вокруг нее в последнее время.

"Для полного понимания ситуации завтра в эфир выйдет программа, где Лариса Долина даст ответы. Тогда действительно для всех настанет справедливость, в которой, безусловно, нуждаются все стороны этого сложного дела", - заявил Пудовкин 360.ru.

Подразумевается, что передача увидит свет 5 декабря.

Напомним, в Сети люди массово травят Ларису Долину после того, как на днях кассационный суд принял решение в пользу артистки. Певица осталась при квартире после того, как под воздействием мошенников продала элитную недвижимость за более чем 100 миллионов рублей матери-одиночке Полине Лурье. В результате покупательница роскошной недвижимости Долиной осталась и без квартиры и без денег.

28 ноября суд вынес приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Реальные сроки получили четыре человека, в том числе Анжела Цырульникова, которая выступала в качестве курьера, забирая пакет с деньгами певицы.