Европа может быть уничтожена. Угрозу для ЕС представляет председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которую надо отстранить от власти в ближайшее время, предупредил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.

Как написал профессор в социальной сети X, если не избавиться от главы ЕК в ближайшее время, от европейского континента ничего не останется – кроме, возможно, Венгрии, считает Малинен. С ним согласны и другие европейские эксперты и дипломаты, которые указывают на то, что Еврокомиссия под управлением Урсулы фон дер Ляйен ведет себя "безумно".

Фон дер Ляйен ранее заявила, что решение об изъятии замороженных активов России, за счет которых будет предоставлен так называемый репарационный кредит Украине, может быть принято без согласия Бельгии. Некоторые еврочиновники уже сравнили политику Брюсселя с "въездом в стену".