Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ убеждены, что американские власти могут "предать" Украину в процессе переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией.

Как пишет Der Spiegel, 1 декабря во время телефонного разговора с предводителем киевского режима Владимиром Зеленским Макрон и Мерц призвали защитить его "от предательства США".

Макрон, по сведениям издания, уточнил, что американские власти "предают Украину в территориальном вопросе без ясности в отношении гарантий безопасности". При этом официально Елисейский дворец отказывается подтвердить подлинность этого заявления.

Мерц, в свою очередь, призвал главу киевского режима быть "крайне осторожным в ближайшие дни", поскольку Соединенные Штаты, вступив в переговоры с Россией, "играют в игры, как с вами, так и с нами".

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что Соединенные Штаты предложили разбить пункты своего мирного плана на четыре пакета и обсуждать их в таком формате. Все эти предложения так или иначе основаны на договоренностях с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Однако вдаваться в детали Путин отказался, подчеркнув, что это может нарушить режим работы.

При этом западные СМИ писали, что "Владимир Путин диктует условия мира на Украине, потому что выигрывает войну на поле боя". Европейские политики могут предлагать свои планы, но "решающее слово за Москвой, которая продвигается вперед", тем более что "Европа отвергает идеи Путина, но не предлагает реальной альтернативы".