МИД России предупредил Японию об опасности воинственных заявлений

Японские власти своими воинственными заявлениями провоцируют напряженность в регионе. Кроме того, они противоречат конституции Японии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что действия нынешних японских властей вступают в прямое противоречие с внутренним законодательством и основным законом страны. В соответтсвии с конституцией Япония отказалась от ведения войны как суверенного права нации.

Москва неоднократно призывала Токио вернуться к пацифизму, прекратить следовать по пути ремилитаризации, напомнила Захарова. Представитель МИД прокомментировала заявление премьер-министра Японии. Санаэ Такаити заявила 7 ноября, что кризис в Тайване представляет экзистенциальную угрозу для Токио. По ее словам, это вынудит японскую сторону воспользоваться правом на коллективную самооборону.