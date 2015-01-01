Сергей Дроботенко сделал заявление после раскрытия шокирующей правды

Сергей Дроботенко был одним из самых узнаваемых и любимых участников "Смехопанорамы". Его до сих пор обожают россияне. И, как оказалась, актер отвечает поклонникам глубоким уважением.

Правду о том, как юморист относится к зрителям раскрыл блогер Павел Вершинин. Он опубликовал на своей странице в соцсети видео, в котором рассказал, что в 2015 году ездил в гости к Дроботенко. "Это правда про Сергея Дроботенко, которую не знает никто, и вы будете в шоке, я вам обещаю", — заявил Павел.

Оказывается, 10 лет назад Дроботенко откликнулся на просьбу Вершинина. Блогер решил необычным способом поздравить своего папу, большего поклонника юмористических шоу, с 60-летием. Павел написал всем артистам "Смехопанорамы" и "Кривого зеркала", каких только знал. Молодой человек просил юмористов записать поздравление для его папы. В итоге первым откликнулся Дроботенко.

Артист пригласил Павла в гости и предложил записать видео для папы. "Я был в шоке. Я взял камеру, приехал, записал поздравление. Мой папа до сих пор это помнит и спрашивает, сколько я заплатил. А это было абсолютно бесплатно", — признался Вершинин.

Блогер в своем посте поблагодарил Дроботенко за столь сердечное отношение к поклонникам. И Сергей снова показал себя чудеснейшим человеком. Артист ответил на слова Павла.

"Это, конечно, удивительная история. Вчера Павел Вершинин выложил видео, где вспомнил, как десять лет назад я записал поздравление для его отца. Ну, казалось бы, и что такого? И вдруг этот пост завирусился. И у меня личка просто взорвалась от ваших сообщений. А знаете, что самое ценное во всем этом? Пост-то совершенно добрый, нет там ни желтухи, ни чернухи… Так, оказывается, можно и без них попасть в самое сердце. Это в наше-то время торжества цинизма", — написал Дроботенко на своей странице в соцсети.

Артист поблагодарил поклонников, отметив, что за сутки его сердце стало больше. "И в нем вы, ребята, все, кто "вырос на мне", кто с родителями "каждые выходные ждал", "кто помнит наизусть" и тд… Лучший коммент (совершенно искренний) — "я под Вас привыкла засыпать"… Да, наверно, красота спасёт мир, но без доброты это будет гораздо сложнее. Огромное вам спасибо за эти миллионы теплых слов. Гребём дальше. Ваша легенда, эпоха, глыба и лучшее снотворное", — заявил Дроботенко.