В Париже раскрыли хитрый план ЕС против России

Планы Евросоюза полностью отказаться от российского газа – глупость в чистом виде. Так оценил решение лидеров ЕС лидер правой партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.

Французский политик пояснил, что сильный удар нанесен по самим французам. А Россия тем временем продолжает беспечно продавать свой газ в другие страны, написал Дюпон-Эньян в соцсети X.

Предполагается, что полный запрет на закупки СПГ вступит в силу с конца 2026 года, а трубопроводного газа — с осени 2027-го. Лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" Сара Вагенкнехт назвала решение ЕС по отказу от импорта российского газа безумием – как и намерение выделять дополнительные средства на оружие для Украины.