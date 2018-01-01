Путин прибыл в Индию с двухдневным визитом: ожидания, прогнозы, реакции

Российский борт номер один приземляется на авиабазе Палам. У трапа – красная ковровая дорожка. Встречает Владимира Путина лично Нарендра Моди. Знак особого уважения.

Статус визита наивысший, государственный. А значит, максимум торжественных, а в данном случае еще и красочных церемоний.

Уезжают Путин и Моди на одном автомобиле. Это уже стало традицией. А эксперты заговорили о появлении особой "лимузинной дипломатии".

Чтобы понять, как тщательно индийская сторона готовилась к приезду нашего президента, достаточно просто выйти на улицы Нью-Дели. Российские триколоры, портреты Владимира Путина и Нарендры Моди с традиционным приветствием "Намасте", что с санскрита переводится как "Поклон тебе". По всей стране индийцы рисуют яркие праздничные изображения – мандалы. Проводят особые церемонии почитания – пуджи.

Страна контрастов с более чем тысячелетней историей. Чтобы вести с Индией бизнес, нужно понимать эту специфику. В основе двусторонних отношений Москвы и Нью-Дели лежит торговля. А потому российско-индийский бизнес-форум - идеальная площадка для того, чтобы установить нужные контакты. ведь на форум приехали бизнесмены и руководители крупных компаний двух стран.

Экономика этой страны сейчас - самая быстрорастущая в мире. Индийское экономическое чудо. 1 миллиард 400 миллионов потребителей. Это больше, чем в Китае.

О статусе визита говорит еще и представительный состав российской делегации. Ключевые министры, главы государственных корпораций и банков. Почти все расчеты уже происходят в национальных валютах. А товарооборот России и Индии в прошлом году вырос на 12%.

"Российская делегация и бизнес приехали и находятся сегодня здесь с вполне определенной целью. Мы приехали за индийскими товарами и услугами. Хотим кратно нарастить их закупки. Это не какая-то сиюминутная история, а стратегический выбор развития отношений между третьей и четвертой экономиками мира", - отметил Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента.

Однако особо привилегированное - стратегическое - партнерство, а между нашими странами именно такое, это ведь не только про экономику. Москва и Нью-Дели развивают политическое сотрудничество в рамках БРИКС, ШОС, но прежде всего в двустороннем формате. И как раз это на Западе многим не нравится.

Индия не перестала закупать российские углеводороды. Как еще в 2018-м, вопреки давлению Вашингтона, подписала контракт на поставку наших зенитных ракетных комплексов С-400. Премьер Моди недавно отметил, что они превосходно себя показали во время военного конфликта с Пакистаном.

Нью-Дейли сейчас создает единую систему воздушно-космической обороны. А значит, не исключены новые закупки в том числе и комплексов С-500. Еще один перспективный контракт – на покупку наших новейших истребителей Су-57. Индия, констатируют эксперты, в свою очередь хотела бы инвестировать в крупные российские энергетические проекты. Опять-таки - без оглядки на своих западных партнеров. О них много и подробно говорили в большом интервью Владимира Путина индийскому телеканалу.

Свою недавнюю встречу со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером Владимир Путин назвал полезной. Стороны прошлись по каждому пункту "плана Трампа". В его основе - договоренности лидеров в Анкоридже. Для удобства документ из 27 пунктов разделили на четыре пакета. Будут обсуждать каждый. Москва не раз предлагала Киеву вывести войска из Донбасса. Он, подчеркнул наш президент, будет освобожден в любом случае. Не собирается Россия возвращаться и в G7, которая теперь, по оценке Путина, и не такая уж большая и занята в основном санкциями. В то время как Россия и ее союзники нацелены на сотрудничество. И здесь в Индии знают, как привлечь удачу на свою сторону.