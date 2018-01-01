Британия вспомнила о Скрипалях и ввела санкции

Британские власти по итогам расследования инцидента в Солсбери, произошедшего в 2018 году, вводят санкции против Главного управления Генштаба ВС России и еще 11 физических лиц, якобы работающих на ГРУ, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз.

"ГРУ, агентство военной разведки России, теперь полностью находится под санкциями Соединенного Королевства", - сказано в сообщении.

Британский МИД вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Лондон бездоказательно обвинил в случившемся Россию. Москва все обвинения и домыслы категорически отрицает.