"Сюрприз!": МИД заинтриговал ЕС планом ответа на изъятие активов России

Ответные меры на случай изъятия замороженных активов Европейским союзом готовятся в России. Какие именно – официальный представитель российского МИД Мария Захарова не уточнила. По ее словам, для ЕС это станет сюрпризом.

Дипломат на еженедельном брифинге подчеркнула: противоправные действия с российскими активами не останутся без самой жесткой реакции. Подготовка пакета ответных мер на случай фактического воровства активов Российской Федерации уже идет.

Захарова назвала неадекватной идею Евросоюза использовать российские средства для "репарационного кредита" Киеву. Дипломат подчеркнула, что этот план нанесет ущерб самому ЕС.