Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с государственным визитом. Это первый за 4 года визит президента России в Индию.

Ожидается, что у трапа российского лидера встретит лично премьер-министр Нарендра Моди.

Визит продлится два дня. Официальные российско-индийские переговоры на высшем уровне запланированы на 5 декабря.

Основная повестка обсуждений включает в себя международную проблематику, взаимодействие в ООН, ШОС, G20 и БРИКС. По итогам стороны примут совместное заявление. Будет подписан ряд двусторонних документов.